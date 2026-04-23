У Орловской ТЭЦ может стать шумно

23.4.2026 | 11:19 ЖКХ, Новости

Однако это не является поводом для беспокойства.

orel.rirenergy.ru

Об этом предупредили в АО ««РИР Энерго» – «Орловская генерация»»

На ТЭЦ будут проводить плановая очистка оборудования паром и кислородом. Мероприятия пройдут с 25 по 29 апреля. Работы запланированы на период с 8 до 19 часов.

Внешним следствием этого может стать повышение уровня шума в районе ТЭЦ. Однако он не превысит установленные нормы.

«Повода для беспокойства нет. Такие работы необходимы проводятся регулярно, для поддержания эффективной и надежной работы оборудования ТЭЦ, что гарантирует бесперебойное энергоснабжение и теплоснабжение нашего города», – пояснили в компании.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU