Почетный гражданин города Орла Олег Карпиков пригласил учителей и учеников 26-й школы в свою картинную галерею

Выпускник и меценат собрал земляков в пространстве искусства

Свои двери для шумной и благодарной делегации распахнула частная галерея Олега Карпикова. На этот раз счастливыми зрителями стали не искушенные коллекционеры, а обычные школьники и их наставники. Около сорока гостей из 26-й школы приехали сюда не случайно: их пригласил человек, который когда-то сидел за партами этого же учебного заведения, а сегодня носит звание Почетного гражданина города Орла. Олег Карпиков, выдающийся предприниматель и меценат, реализовал свою инициативу, превратив личное увлечение в общественное достояние. Для ребят и педагогов это был не просто культурный поход, а путешествие в мир красок, эмоций и истории, которую пишут их земляки.

Живая история школы

Повод для встречи был теплым. Олег Владимирович – выпускник 26-й школы, он пришел сюда в 6-м классе и окончил учебное заведение в 1980 году. С тех пор его связь с альма-матер не прервалась. Несколько недель назад меценат, посетив родные стены, разговорился с руководством и пригласил всех в гости. Гости не заставили себя долго ждать. Более того, Карпиков лично позаботился о комфорте: для учителей и одиннадцатиклассников заказали комфортабельный автобус.

По словам бывшего директора школы №26 Игоря Николаевича Ададурова, это был не просто визит вежливости. Игорь Николаевич, отдавший учебному заведению более полувека (из них четверть века на посту директора до сентября 2025 года), уже бывал здесь раньше, но с коллегами и новым поколением учеников впечатления оказались сильнее.

– В первый раз в галерее нашего выпускника Олега Карпикова я побывал несколько лет назад, когда мы писали книгу об истории школы. Как говорится, школа живет своими выпускниками. Сегодня, в век огромного потока информации, заинтересовать детей сложнее, но такие моменты позволяют показать им искусство, – подчеркнул Игорь Ададуров.

Как отметила заместитель директора по воспитательной работе Людмила Петровна Свиридова, ее связывает с Олегом Владимировичем не просто работа, а целая жизненная история. Они росли в одном дворе.

– Я знаю Олега Владимировича с детства. Мы жили в одном дворе. Наша школа гордится выпускниками, ведь главное – это не количество, а их качество. Нашей школе уже более ста лет, и она выпустила немало талантливых и достойных людей. Олег Владимирович Карпиков – один из них, – сообщила Людмила Свиридова.

Сам хозяин галереи встретил гостей радушно. Он рассказал, как около 25 лет назад начал собирать первые картины и как это переросло в нечто грандиозное. Сейчас в его коллекции – более 1000 картин, а на стенах галереи разместилось около сорока картин, которые периодически обновляются.

– Мне хотелось бы, чтобы у людей остались приятные воспоминания от экскурсии. Очень радостно видеть, что моя 26-я школа смогла посетить нашу картинную галерею. Я стал заниматься коллекционированием около 25-30 лет назад. Началось все с работ орловских художников – Жатова, Лупачева. Потом лет шесть назад, исходя из того, какое количество картин в коллекции собралось, я принял решение создать первый этап орловской художественной галереи. 95 процентов работ, собранных мной, – это художники Орловщины, – рассказал Почетный гражданин города Орла Олег Карпиков.

В настоящее время в галерее представлены работы Андрея Курнакова, Гиви Калмахелидзе, Николая Силаева, Николая Жатова, Владимира Ухина, Ольги Давыдовой, Ольги Сорокиной, Галины Дрей, Александра Никитина.

Общение и искусство

После экскурсии барьеры между хозяином галереи и школьниками исчезли. Карпиков выстроил программу грамотно: сначала рассказ о полотнах и авторах, потом свободное общение и чаепитие. Учителя и ученики школы смогли угоститься напитками и сладостями.

Адрес галереи – улица Колхозная, 11, корпус 4 – перестал быть просто строчкой в навигаторе, став для 26-й школы точкой притяжения культуры. Карпиков подчеркнул, что галерея свободна для посещения в будние дни. Особенно ценно, что большинство авторов, чьи работы висят на стенах, – это орловцы. Меценат сознательно собирает местную школу живописи, поддерживая региональное искусство.

Делегация была впечатлена масштабом. Школьники переходили от одного полотна к другому, разглядывая детали. Для них это был не скучный урок, а живой опыт.

Ученица школы №26 Дарья Мазалова, которая попала в галерею в первый раз, призналась, что ожидания оправдались.

– Мы в первый раз приехали в картинную галерею и находимся в восхищении. Наши учителя стараются водить нас в театры и музеи для развития. В Орле мало картинных галерей, поэтому мы рады такому опыту. Когда нам предложили посмотреть полотна орловских авторов, мы с радостью согласились, – поделилась эмоциями Дарья Мазалова.

Финал встречи. Школа №26 уезжала домой на комфортабельном автобусе с грузом прекрасных впечатлений. А это, как известно, лучшее топливо для того, чтобы молодое поколение орловцев тянулось к прекрасному и, возможно, само пополняло ряды местных художников или меценатов.

Попасть в эту атмосферу может каждый желающий. Галерея Почетного гражданина города Орла Олега Карпикова открыта для посетителей в будние дни. Адрес: город Орел, улица Колхозная, дом 11, корпус 4.

Отметим, что за свою общественную деятельность Олег Карпиков не раз был отмечен Почетными грамотами и Благодарностями. Вот, некоторые из них:

«Почетной грамотой» от «Союза художников» награжден за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в сохранение и преумножение духовных ценностей, исторических традиций и культурного наследия города Орла и Орловской области.

«Почетной грамотой» от Союза театральных деятелей Российской Федерации Всероссийское театральное общество орловского регионального отделения награжден Генеральный директор ООО «Кант» Карпиков Олег Владимирович за активную помощь театральному сообществу г. Орла в развитии театрального искусства, высокую человеческую позицию, понимание гражданина города в необходимости процветания театральных коллективов Орловщины.

«Благодарность» Олегу Владимировичу выразила Глазуновская детская школа искусств (ДШИ):

За помощь школе в приобретении аккордеонов, за внимание и неравнодушие к подрастающему поколению.

Так же Олег Владимирович регулярно оказывает помощь районным школам, за что получает «Благодарности» от администраций, родителей и учеников. Так например в Троснянском районе:

«Благодарность» от «Муравльской средней общеобразовательной школы» за оказание благотворительной помощи и участии в новогодних мероприятиях. Директор школы С.Н. Спасибина

«Благодарность» от «Старо-Турьяновской школы» за благотворительную помощь в организации поездки для детей на новогодние концерты. Директор школы Васильева Е.П.

«Благодарность» от «Троснянской средней школы» за оказанную поддержку. Директор школы А.Г.Кисель

«Благодарность» от «Ломовецкой средней общеобразовательной школы» за оказание благотворительной помощи и участии в организации детских мероприятий. Директор школы Сапронова С.М.

«Благодарность от «Никольской СОШ» за оказание благотворительной помощи, направленное на создание современных условий для образовательного процесса. Директор школы Е.И. Ченская

«Благодарность» от «Воронецкой СОШ» за помощь и внимание подрастающему поколению. Директор школы С.В.Кабанова

Так же «Благодарности» от школ Глазуновского района:

«Благодарность» от «Гнилушенской СОШ» за благотворительную помощь в организации посещения детских праздничных представлений.

Директор школы Однозеркина Г.А.

«Благодарность» от «Глазуновской СОШ» За помощь в организации праздничных мероприятий. И.о. директора школы Костомарова И.Р.

«Благодарность от «Краснослободской СОШ» за помощь в организации праздничных представлений. Директор школы Пентюхова В.А.

«Благодарность» от «Таганской СОШ» за благотворительную помощь в организации новогодних утренников. И.о. директора школы Якушина Л.М.

«Благодарность от «Лавчиковской СОШ» за благотворительную помощь в организации предновогодних концертов. И.о. директора школы КондаковаО.А.

«Благодарность» от «Очкинской СОШ» за благотворительную помощь в организации посещения предновогодних представлений. Директор школы Евстифеева О.Ю.

«Благодарность» от «Новополевской СОШ» за благотворительную помощь в организации новогодних мероприятий. Директор школы Трофимова О.А.

По мимо этого меценат регулярно оказывает помощь в замене окон, приобретении новой техники для учебного процесса.

ИА “Орелград”