Чиновники считают стадион «Орлэкса» не очень перспективным для спорта

Он находится за зданием Училища олимпийского резерва на Октябрьской.

Стадион зарастает и не используется по назначению. Возможно ли его вовлечение в активную спортивную жизнь, поинтересовались мы у чиновников? Департамент физической культуры и спорта Орловской области напомнил, что земельный участок с кадастровым номером 57:25:0010607:158 находится в частной собственности. Любой желающий может выкупить его для использования по основному виду деятельности, договорившись с владельцем. Сам собственник не обращался в департамент с предложением о продаже.

«Для обеспечения возможности занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе в части города в 2026 году планируется открытие спортивной площадки на ул. Матвеева (возле МБОУ – школа № 36 города Орла). Данная спортивная площадка будет включать поле для игры в футбол, поле для игры в баскетбол и волейбол, спортивный комплекс для занятий воркаутом. В настоящее время на спортивной площадке выполняются работы по благоустройству», – пояснили в ответе на запрос «Орелграда».

Контроль за целевым использованием и соблюдением правил благоустройства частного стадиона не входит в компетенцию департамента, подчеркнули чиновники.

Видимо, путь «ночной клуб – Кванториум» в этом случае не повторить.

Напомним, ЗАО «Орлэкс» находилось в конкурсном производстве с 2011 года. Имущество завода продавалось фрагментами. Стадион (10 053 кв. м) и производственные земли (494 кв. м) выставили на торги за 6 млн рублей в сентябре 2015 года. Сейчас участок, предназначенный для эксплуатации и обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, имеет кадастровую стоимость 22 млн рублей.

