Губернатор заверил, что деньги на первую поликлинику не потеряны

Филиал учреждения здравоохранения собирались начать строить в 2024 году.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отвечал на вопросы депутатов на сессии заксобрания 24 апреля. Среди прочих прозвучал упрек в провале строительства филиала поликлиники №1 в Орле. Губернатор заверил, что не все пропало.

«Просто чтобы вы в курсе были. Федералы выделили треть от общего необходимого объема. Мы своими лимитами добавили, торговали. Торги не состоялись. Одно из писем, которое было направлено президенту, как раз общий объем финансирования для строительства первой поликлиники. Для меня это вопрос важный. Я думаю, что все помнят, что то место, которое было первоначально выбрано, под которое можно было быстро сделать проектную документацию, жителями не поддержано. Перенесли на другую точку. Жители определились – по той позиции и работаем», – сказал Андрей Клычков.

Напомним, место под поликлинику определили в 2022 году. Корпус решили разместить между улицей Паровозной с Московским шоссе. Проектно-сметную документацию изготовило АО НПЦ «Гипроздрав». Планировалось, что здание будет состоять из шести этажей и подвала. Финансирование реализации проекта оценили в 1,298 млрд рублей. Особого ажиотажа вокруг закупки не произошло. Несколько конкурсов завершились признанием торгов несостоявшимися. В конце 2025 года «Орёлгосзаказчик» подал иск к Администрации губернатора и правительства Орловской области. Учреждение требовало отменить решение чиновников. «Орёлгосзаказчик» хотел заключить контракт с ООО «Авилон» (единственным участником отбора подрядчиков). Администрация отвергала этот вариант, так как, по ее мнению, у данной компании отсутствовал необходимый опыт.

