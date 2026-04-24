В Орле назвали адреса для сбора участников второго субботника

24.4.2026 | 16:34

Он состоится завтра.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Напомним, в этом году в Орле проводятся два общегородских субботника. Первый состоялся 18 апреля (как и общеобластной).

Завтра все желающие смогут снова присоединиться к экологическим отрядам, которые займутся уборкой на общественных территориях. Время встречи — 9 часов утра.

Адреса для сбора опубликовала Администрация Орла.

Советский район:

  • Орловский противотуберкулезный диспансер,
  • спасательная станция,
  • улица 8 Марта, 19,
  • улица Костомаровская, 1.

Заводской район:

  • Разградский парк,
  • железнодорожный переход рядом с улицей Орёлстроевской, 15,
  • у входа в «Ледовую арену» на улице Зеленина, 4.

Железнодорожный район:

  • Территориальное управление района (переулок Трамвайный, 1).

Северный район:

  • улица Орловских Партизан, 5,
  • переулок Артельный, 20.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


