В Орле назвали адреса для сбора участников второго субботника

Напомним, в этом году в Орле проводятся два общегородских субботника. Первый состоялся 18 апреля (как и общеобластной).
Завтра все желающие смогут снова присоединиться к экологическим отрядам, которые займутся уборкой на общественных территориях. Время встречи — 9 часов утра.
Адреса для сбора опубликовала Администрация Орла.
Советский район:
- Орловский противотуберкулезный диспансер,
- спасательная станция,
- улица 8 Марта, 19,
- улица Костомаровская, 1.
Заводской район:
- Разградский парк,
- железнодорожный переход рядом с улицей Орёлстроевской, 15,
- у входа в «Ледовую арену» на улице Зеленина, 4.
Железнодорожный район:
- Территориальное управление района (переулок Трамвайный, 1).
Северный район:
- улица Орловских Партизан, 5,
- переулок Артельный, 20.
