В Орле назвали адреса для сбора участников второго субботника

Он состоится завтра.

Напомним, в этом году в Орле проводятся два общегородских субботника. Первый состоялся 18 апреля (как и общеобластной).

Завтра все желающие смогут снова присоединиться к экологическим отрядам, которые займутся уборкой на общественных территориях. Время встречи — 9 часов утра.

Адреса для сбора опубликовала Администрация Орла.

Советский район:

Орловский противотуберкулезный диспансер,

спасательная станция,

улица 8 Марта, 19,

улица Костомаровская, 1.

Заводской район:

Разградский парк,

железнодорожный переход рядом с улицей Орёлстроевской, 15,

у входа в «Ледовую арену» на улице Зеленина, 4.

Железнодорожный район:

Территориальное управление района (переулок Трамвайный, 1).

Северный район:

улица Орловских Партизан, 5,

переулок Артельный, 20.

