Молодежь Орловской области стала тратить на онлайн-обучение в 6 раз больше времени

Орловцы моложе 25 лет перешли на системное онлайн-обучение. По данным аналитиков Yota, за год интернет-трафик на образовательных сервисах среди молодых пользователей вырос в 2 раза. При этом подростки сменили короткие сессии на полноценные уроки.

Средняя продолжительность одного занятия у аудитории 14–25 лет увеличилась более чем в шесть раз. Если в марте годом ранее им хватало 12 минут для получения знаний, то теперь сессия длится в среднем 1 час 20 минут. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

Основной интерес молодежи в Орловской области сосредоточен на изучении школьной программы и подготовке к экзаменам — на такие сервисы приходится 85% трафика пользователей до 25 лет. Основной спрос формируют платформы «ЯКласс», «Фоксфорд», «Учи.ру», РЭШ, «Умскул» и «Тетрика». Тяга к знаниям достигает максимума в осенние месяцы — с сентября по ноябрь, и весенние — в марте и апреле.

Для сравнения, среди поколения постарше наиболее востребованы курсы по IT, аналитике, маркетингу и обучению управленческим навыкам. Это напрямую отражается в динамике профильных платформ. Так, у Skillbox и «Яндекс Практикума», объединяющих в себе курсы по множеству направлений, у категории старше 36 лет трафик в марте вырос в 2–3 раза по сравнению с зимними месяцами, а у пользователей 26–35 лет — в 3-4 раза.

Не меньшей популярностью у орловцев пользуются лекции от вузов. Так, открытый лекторий МГУ и проект «Открытое образование», предлагающий курсы ведущих университетов страны, в марте увеличился в 2–3 раза относительно начала года. Их основная аудитория также сосредоточена в группах старше 26 лет.

Люди старше 56 лет также стали чаще обучаться онлайн. К примеру, на ресурсах, где можно освоить новую профессию, объем трафика в марте вырос в 2 раза.

Интерес к образовательным онлайн-площадкам подтверждает еще один оператор связи. Согласно анализу обезличенных данных МегаФона, в Орловской области с начала года активность учащихся выросла на 10%. Наиболее популярными ресурсами у пользователей стали Учи.ру и Skillbox.

Реклама. Рекламодатель – ООО «Скартел». ИНН 7701725181.