В Орле ПВР могут создать в «Салюте» и «Атлантиде»

Пункты временного размещения понадобятся при угрозе чрезвычайных ситуаций.

При этом ЧС могут носить как природный, так и техногенный характер.

Перечень мест для создания ПВР утвердил мэр Юрий Парахин. В списке 39 позиций. В основном, пункты можно будет образовать на базе различных учебных учреждений, а также в гостиницах (включая «Гринн», «Атлантиду» и «Салют», правда, в последнем случае «по согласованию»).

Всего можно будет обеспечить 2408 спальных и 5450 сидячих мест.

Ранее мэр Орла распорядился создать в областном центре муниципальную систему оповещения.

