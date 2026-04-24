В Орле ПВР могут создать в «Салюте» и «Атлантиде»

24.4.2026 | 12:33 Новости, Общество

Пункты временного размещения понадобятся при угрозе чрезвычайных ситуаций.

ИА “Орелград”

При этом ЧС могут носить как природный, так и техногенный характер.

Перечень мест для создания ПВР утвердил мэр Юрий Парахин. В списке 39 позиций. В основном, пункты можно будет образовать на базе различных учебных учреждений, а также в гостиницах (включая «Гринн», «Атлантиду» и «Салют», правда, в последнем случае «по согласованию»).

Всего можно будет обеспечить 2408 спальных и 5450 сидячих мест.

Ранее мэр Орла распорядился создать в областном центре муниципальную систему оповещения.

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

