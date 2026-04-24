На Орловщине насчитали 462 земских докторов и фельдшеров

24.4.2026 | 12:01 Медицина, Новости

Об этом рассказал орловский губернатор.

ИА "Орелград"

В эти минуты Андрей Клычков отчитывается перед облсоветом о работе региональной администрации за минувший год.

По его словам, в рамках соответствующих программ выплаты были предоставлены 462 гражданам. Борьба с кадровым голодом в орловской медицине идёт и по другим направлениям.

«За последние шесть лет в медвузы по целевому приёму по программам специалитета поступил 691 абитуриент, по программам ординатуры – 438 специалистов», – рассказал Клычков.

Также в минувшем году в регионе выполнили план по трудоустройству ординаторов второго года обучения на должности врачей и стажеров. Места работы нашли 88 человек.

