В Орле перевозчик ответит за своеволие водителя

Автобус не остановился у ТМК «Гринн».

Нарушение допустили на маршруте №400 «Лаврово – Некрасовская школа-интернат». Проверку проводил «Организатор перевозок» (21 апреля с 15:20 до 16:30). Теперь с перевозчиком проводят претензионную работу.

Тем не менее, выяснилось, что даже в это время суток в таком оживлённом месте отсутствует повышенный спрос на услуги перевозчиков.

Пассажиропоток оказался загружен лишь примерно на пятую часть (от 20 до 50%, в среднем — 22%). Автобусы ходили с интервалом около трёх минут.

