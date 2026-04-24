Орловский губернатор рассказал облсовету об утилизации отходов

Мощностей хватает, а земли нет.

В эти минуты губернатор Андрей Клычков выступает перед региональным парламентом. Орловский глава отчитывается о работе правительства в 2025-м году.

Одним из важных вопросов стала утилизация отходов. В том числе, депутаты подняли вопрос о строительстве новых объектов для обработки и захоронения мусора (включая твёрдые коммунальные отходы).

По словам губернатора, сейчас в нашем регионе нет проблем именно с переработкой ТКО. «Мощностей… достаточно», – отметил Клычков.

Однако области не хватает мест для размещения мусора. Областная администрация продолжает искать землю под новый мусорный комплекс. Пока подходящих свободных участков не найдено (как отметил Андрей Клычков, играет свою роль сельскохозяйственная специфика нашего региона).

Тем не менее, пока что все 100% ТКО поступают на объекты обработки (что предполагается и территориальной схемой обращения с отходами). В этом плане Орловщина сравнялась с Москвой и Подмосковьем.

ИА «Орелград»