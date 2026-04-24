В Орле на улице Гагарина решили построить магазин «Горки»

Необходимо отклонение от предельных параметров размещения.

Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по землепользованию и застройке Орловской области. Теплов Игорь Михайлович просил рассмотреть возможность предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» участка с кадастровым номером 57:25:0020423:388 (в настоящий момент он предназначен для эксплуатации и обслуживания жилого дома №102 по улице Гагарина). Также необходимы отклонения от предельных параметров в части максимального процента застройки в границах участков с кадастровыми номерами 57:25:0020423:3 и 57:25:0020423:383 – 68%. Это необходимо для строительства магазина «Горки». Общая площадь трех участков около 2,8 тыс. кв. м.

Эксперты проголосовали «за». Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области поручено направить материалы в орган местного самоуправления для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Итоговое решение будет принято по их результатам, указано в протоколе заседания.

