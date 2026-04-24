Сегодня в Орле откроется выставка в память о Чернобыле

Исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС.

Выставка-реквием откроется в Орловском военно-историческом музее (на улице Нормандия-Неман, 1) сегодня в 15 часов.

Экспозиция разделена на три части – «Припять до аварии», «Трагедия» и «Настоящее время. Жизнь продолжается». На выставке будут представлены различные экспонаты, связанные с аварией — защитные костюмы, элементы формы пожарных, фотографии и документы, личные вещи различных лиц, архивные публикации в периодике.

В организации выставки участвовали Управление МЧС по Орловской области и региональная организация инвалидов «Союз «Чернобыль»». Экспозиция будет доступна до 26 мая.

Напомним, катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. На сегодня около 120 тысяч орловцев (включая около 25 тысяч несовершеннолетних) получают соответстввующие выплаты. Это граждане, так или иначе пострадавшие в результате катастрофы (в том числе проживающие на заражённых территориях).

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»