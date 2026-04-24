Михаил Берников возглавил тверской минстрой

Ранее он работал главой Администрации Орла.

Теперь Берников стал министром строительства Тверской области — правда, пока на правах исполняющего обязанности. Об этом сообщается на официальном портале этого региона.

Напомним, что Михаил Берников родился на Брянщине, однако основная часть его жизни связана именно с нашим регионом. В частности, он работал главой Администрации Орла (в 2012-2015 годах) и возглавлял орловский горсовет (в 2011-2012).

Последней орловской должностью Берникова стала пост главы Аппарата областного Совета народных депутатов. В 2017 году он переехал в Пермскую область и трудился в местных региональных органах исполнительной власти.

В 2022 Берников стал заместителем руководителя Департамента строительства социальных объектов Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» (которое входит в структуру Министерства строительства России).

