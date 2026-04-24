В Орле ужесточают контроль за такси

Орловских таксистов начнут проверять по новым риск-индикаторам.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок регионального контроля за перевозками пассажиров и багажа легковым такси. Обновленные правила, как следует из преамбулы документа, направлены на усиление безопасности пассажиров и переход на более современные механизмы проверки перевозчиков. В частности, документ вносит коррективы в постановление, действующее с 2021 года. Основные нововведения касаются трех ключевых сфер: определения «проблемных» перевозчиков по индикаторам риска, расширения возможностей для онлайн-взаимодействия с контролерами и уточнения процедуры проверок.

Главным новшеством стало утверждение нового перечня индикаторов риска, от которых зависит и вид контроля, и частота проверок. Это своего рода «маячки», которые сигнализируют контролирующим органам о потенциальных нарушениях. Если система фиксирует хотя бы один такой индикатор, это может стать основанием для проведения внеплановой проверки. В обновленный перечень вошли три критерия.

Первый – резкий рост количества машин у оператора такси без увеличения штата водителей. Если у перевозчика количество автомобилей в реестре увеличилось более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом, но при этом штат водителей не вырос как минимум на 20 процентов, это уже считается риском. Такой факт может свидетельствовать о найме водителей без официального оформления или о нелегальном выходе машин на линию.

Второй критерий – рост числа ДТП по вине перевозчика. Даже одно дополнительное дорожно-транспортное происшествие с участием такси, по сравнению с предыдущим годом, произошедшее по вине перевозчика или его водителя, становится индикатором риска. Проверяющие будут опираться на данные федеральных органов, которые следят за безопасностью дорожного движения. Третий критерий – увеличение случаев управления такси без путевого листа. Если в текущем году зафиксировано хотя бы на один случай больше, чем в прошлом году, когда водители выезжали на линию без путевого листа, это также может стать поводом для проверки.

Еще одним новшеством стало введение в сферу проверок электронного документооборота и мобильного приложения «Инспектор», с помощью которого проверки давно проводятся и в других сферах. Фактически постановление регионального правительства расширяет возможности для использования современных цифровых инструментов при проведении проверок. Но и таксисты смогут пользоваться такими сервисами.

Так, теперь контролируемые лица смогут: получать консультации от сотрудников профильного областного департамента, в том числе через портал «Госуслуги»; представлять документы для проверки с использованием Единого портала госуслуг или специального мобильного приложения «Инспектор»; взаимодействовать с контролерами дистанционно причем консультирование разрешено проводить и в режиме видеоконференцсвязи. Кроме того, уточнен порядок проведения документарных проверок. Так, если имеющихся у департамента сведений о перевозчике недостаточно, то проверка может быть проведена на внеплановой основе.

Согласно открытым данным за период с 1 сентября 2023 года по 1 апреля 2025 года в Орловской области было внесено 2875 записей в реестр легковых такси, а их общее число записей превысило 3,7 тысячи. Также за период с 1 сентября 2023 года по 1 апреля 2025 года было внесено 590 записей в реестр перевозчиков, и их общее число превысило 800. За тот же период право на осуществление деятельности на территории региона получили семь служб заказа легкового такси.

