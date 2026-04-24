Орловская промышленность переживает спад

Индекс промышленного производства составил всего 98,9 процента.

В Орловской области в марте 2026 года объемы промышленного производства сократились на 2,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из данных Орелстата. Статистики отмечают, что падение последовало за февральским ростом в 2,1 процента. И в итоге первый квартал регион завершил с отрицательной динамикой, так как индекс промышленного производства составил всего 98,9 процента к уровню января-марта 2025 года.

Индекс промышленного производства рассчитывается по четырем видам деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, энергетика, а также водоснабжение и водоотведение. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости базисного 2023 года, следует из информации Орелстата. По данным статистиков, единственным сектором, показавшим уверенный рост в марте, стала энергетика. По остальным направлениям зафиксировано снижение показателей.

В топ-3 аутсайдеров попали машиностроение, производство напитков и электрического оборудования. Наибольшее падение в марте по сравнению с мартом прошлого года зафиксировано в следующих отраслях: производство машин и оборудования (не включенных в другие группировки) – индекс 64,8 процента, производство напитков – 66,2 процента, производство электрического оборудования – 68,3 процента, производство кожи и изделий из нее – 75,6 процента.

Сектор водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов также показал глубокий спад – всего 78,8 процента к уровню марта 2025 года. Добыча полезных ископаемых в регионе снизилась (94,4 процента по сравнению с прошлым годом), обрабатывающие производства показали всего 96,5 процента по отношению к марту прошлого года. Однако статистики отмечают и тот факт, что, несмотря на общее падение показателей, ряд производств продемонстрировал впечатляющий рост. Так, металлургическое производство нарастило показатели своей работы на 48,5 процента, и это абсолютный лидер среди всех отраслей.

Далее следуют: ремонт и монтаж машин и оборудования – 123,4 процента, производство мебели – 112,3 процента, текстильные изделия – 107,5 процента, обработка древесины – 102,7 процента, производство пищевых продуктов – 100,9 процента, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 109 процентов. Кстати, это единственный укрупненный сектор промышленности, оказавшийся в «зеленой зоне». Эксперты связывают разнонаправленную динамику внутри обрабатывающего сектора с адаптацией отдельных предприятий к новым логистическим и сырьевым условиям, а также с высокой базой предыдущего года в некоторых отраслях, например, в производстве напитков.

