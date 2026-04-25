Клычков сообщил о повреждениях, нанесенных обломками БПЛА

25.4.2026 | 10:20 Новости, Происшествия

Ночью на территории Орловской области уничтожены три вражеских летательных аппарата.

Глава региона 25 апреля сообщил в соцсетях, что в результате падения обломков повреждено остекление одного частного домовладения. По словам Андрея Клычкова, информации о пострадавших нет. На местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов, уточнил губернатор.

Напомним, в ноябре 2025 года глава региона поручил создать в районах постоянно действующие комиссии по оценке и компенсации повреждений из-за атак вражеских БПЛА. Это необходимо для оказания поддержки каждому пострадавшему, подчеркнул Андрей Клычков.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

