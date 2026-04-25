Клычков сообщил о повреждениях, нанесенных обломками БПЛА

Ночью на территории Орловской области уничтожены три вражеских летательных аппарата.

Глава региона 25 апреля сообщил в соцсетях, что в результате падения обломков повреждено остекление одного частного домовладения. По словам Андрея Клычкова, информации о пострадавших нет. На местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов, уточнил губернатор.

Напомним, в ноябре 2025 года глава региона поручил создать в районах постоянно действующие комиссии по оценке и компенсации повреждений из-за атак вражеских БПЛА. Это необходимо для оказания поддержки каждому пострадавшему, подчеркнул Андрей Клычков.

