Суд обязал Корсаковскую ЦРБ устранить грубые нарушения санитарных норм

В орловских ФАПах нет нормальных раковин, вентиляции и течет с потолка.

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Орловской области в Мценске добился через суд понуждения БУЗ ОО «Корсаковская центральная районная больница» к устранению массовых нарушений санитарного законодательства. Иск был подан после того, как больница проигнорировала предписание от 2023 года.

Проверка, проведенная в марте 2025 года, а также более ранние контрольные мероприятия выявили системные и длительные нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью как пациентов, так и медперсонала. Основные претензии касаются трех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) — Парамоновского, Новомалиновского и Новомихайловского, а также хирургического кабинета и лабораторий центральной больницы.

Суд установил, что до сих пор не устранен десяток нарушений. В перевязочной и лабораториях нет умывальников с бесконтактными смесителями и дозаторами с антисептиком. В помещениях биохимической лаборатории отсутствуют отдельные раковины для мытья рук и инструментов. Помещение для работы с медицинскими отходами классов Б и Г не оборудовано автономной приточно-вытяжной вентиляцией. Туалеты и кладовые для хранения дезсредств с резким запахом не имеют вытяжной вентиляции. Вентиляционные камеры и шахты загрязнены, их уборка не проводится согласно нормативам.

Стены, потолки и полы в трех ФАПах имеют дефекты и повреждения. В Парамоновском и Новомихайловском ФАПах нет умывальников с горячей и холодной водой. Парамоновский ФАП не обеспечен бактерицидным облучателем для обеззараживания воздуха. В кабинетах, где обрабатывают инструменты, нет отдельных раковин для мытья рук. В Новомихайловском ФАПе невозможно проветривать помещения — нет форточек и фрамуг. В процедурном кабинете Парамоновского ФАПа на потолке видны следы протеканий, регулярный ремонт не проводится.

В суде представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что эти нарушения фиксируются еще с ноября 2023 года и не устраняются годами. Она также отметила, что продолжение медицинской деятельности в таких условиях увеличивает риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний. В качестве альтернативы она предложила организовать выездное обслуживание населения либо создать модульные ФАПы, но до их появления требования санзаконодательства должны соблюдаться в действующих помещениях.

Представитель ответчика, главный врач Картамышев В.В. (находящийся в должности с ноября 2025 года), иск признал частично. Он пояснил, что раньше практиковалась выездная форма помощи раз в неделю, но сейчас ее нет. При этом он сообщил, что уже написал заявление на предоставление больнице модульных ФАПов. Однако суд отметил, что, несмотря на экспертизу, признавшую Новомихайловский ФАП непригодным к эксплуатации, медучреждение продолжает принимать там пациентов.

Мценский районный суд признал бездействие больницы незаконным и постановил: обязать БУЗ ОО «Корсаковская ЦРБ» выполнить все 11 пунктов мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства. Срок исполнения — не позднее девяти месяцев со дня вступления решения в законную силу.

