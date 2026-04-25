В Ливнах школы сделают доступнее для детей-инвалидов

Решение накопившихся проблем будут искать в рамках муниципальной программы.

Власти Ливен оценили текущее состояние условий освоения основных образовательных программ дошкольного и общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. По данным городской администрации, в Ливнах сформировался устойчивый запрос на создание специальных условий обучения. Всего в 2025-2026 учебном году в городе обучается 691 ребенок инвалидностью и ОВЗ. Проведенный анализ указал на разнородность данной категории обучающихся: это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, расстройства аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями.

Такая вариативность нозологий требует гибкости в подходах к организации образовательного процесса и материально-техническому оснащению. И в данной сфере имеются определенные проблемы. На текущий момент власти выделяют следующие противоречия и зоны развития. Первое – несоответствие инфраструктуры потребностям. Сообщается, что имеющаяся материально-техническая база позволяет организовать обучение преимущественно для детей с сохранным интеллектом и нарушения речи и зрения. А вот для детей-колясочников или незрячих доступ в большинство учреждений затруднен.

Второй «казус» – неравномерность охвата сопровождением. Власти признают, что психолого-педагогическое сопровождение в полном объеме (логопед, психолог, дефектолог и тьютор) доступно не во всех образовательных организациях города. «Таким образом, текущее состояние характеризуется переходом от эпизодического создания условий к системной работе по индивидуализации образования», – резюмируют в мэрии. В связи с этим необходимые поправки администрация города внесла в муниципальную программу «Доступная среда». Объем средств на ее реализацию составляет 950 тысяч рублей.

Анализ текущего состояния также показал, что при реализации прав детей с ОВЗ и инвалидностью на образование в Ливнах используются различные формы организации учебного процесса. В школах, например, наблюдается тенденция к развитию инклюзивного образования, при котором дети с особыми потребностями обучаются совместно со сверстниками в обычных классах. Однако статистика последних лет фиксирует рост востребованности обучения по индивидуальным учебным планам (ИУП). Основанием для перевода на них могут послужить заявление родителей, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, либо заключение медицинской организации для детей, нуждающихся в длительном лечении.

Практика показывает, что ИУП востребован в двух ключевых форматах. Первый – обучение на дому. Он удобен для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могу посещать образовательную организацию. Второй – смешанный формат и индивидуализация в стенах школы. Он предназначен для детей с ОВЗ, которым требуется изменение сроков освоения программы, отдельное расписание или особая логистика в течение учебного дня. Например, выход на индивидуальные учебные занятия с логопедом и психологом, либо тьютерское сопровождение.

