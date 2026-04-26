Подрядчика обязали устранить дефекты в ФАПе Мценского района

Также суд обязал его вернуть 14 тысяч рублей за металлолом.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» к белгородской компании ООО «Томстрой». Подрядчика обязали вернуть в бюджет так называемое неосновательное обогащение за непроданный металлолом и выполнить гарантийные работы на объекте фельдшерско-акушерского пункта в деревне Мелынь.

В 2022 году стороны заключили государственный контракт на капитальный ремонт здания ФАПа. Работы были завершены 31 марта 2023 года. А в сентябре-октябре 2025 года эффективность расходования бюджетных средств на этот ремонт проверила Контрольно-счетная палата Орловской области. Она выявила некоторые нарушения, в том числе заподозрила подрядчика в неосновательном обогащении.

Как уже рассказывал «Орелград», КСП выяснила, что при демонтаже металлоконструкций образовалось 574,2 кг металлолома. По условиям контракта подрядчик был обязан сдать лом специализированной организации, а вырученные деньги перечислить в бюджет Орловской области. Стоимость металлолома, рассчитанная истцом исходя из средней цены 25 тысяч рублей за тонну, в данном случае составила 14 355 рублей. Доказательств сдачи лома и перечисления денег в суде представлено не было.

Вторым нарушением КСП назвала неисполнение гарантийных обязательств. Так, при визуальном осмотре объекта были обнаружены дефекты, а именно трещины и отслоение краски на потолках и стенах. По мотивам проверки КСП выдала «Орелгосзаказчику» представление об устранении нарушений, после чего заказчик начал претензионную работу. В декабре 2025 года учреждение направило подрядчику претензию с требованием вернуть деньги и устранить выявленные дефекты в течение 30 дней, но претензия осталась без ответа.

Поэтому был подан иск в арбитраж. Суд постановил взыскать с подрядчика в пользу «Орелгосзаказчика» 14 355 рублей неосновательного обогащения и обязал его в срок не позднее одного месяца после вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства по контракту. А именно: выполнить работы по устройству промазки и расшивки швов панелей перекрытия, штукатурные работы внутренних стен и потолка, а также окраску в одном из помещений ФАПа. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”