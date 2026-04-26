В Колпне осудили водителя, покалечившего пассажирку

Мужчина осужден на принудительные работы.

Колпнянский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор местному жителю, по вине которого в ДТП пострадала женщина. Авария произошла еще 10 мая 2025 года, но судебное разбирательство завершилось только на минувшей неделе. Как установили следствие и суд, в тот день водитель сел за руль легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ни он сам, ни его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

В пресс-службе суда пояснили, что мужчина не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП). В результате аварии женщина, находившаяся на заднем пассажирском сиденье, получила травмы, позднее квалифицированные медиками как тяжкий вред здоровью. В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Действия водителя были квалифицированы по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение Правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд посчитал добровольное возмещение расходов потерпевшей на лечение, частичную компенсацию морального вреда, принесение извинений, признание вины и раскаяние. Отягчающих наказание обстоятельств установлено не было.

Суд приговорил виновника ДТП к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. Однако наказание в виде реального лишения свободы затем было заменено на 2 года 6 месяцев принудительных работ. В пресс-службе суда уточнили, что осужденный будет отрабатывать срок в местах, определяемых учреждениями уголовно-исполнительной системы, с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

