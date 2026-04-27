20-летний орловец погиб при прохождении срочной службы

Идёт следствие.

Об этом сообщили в региональном отделении общественной организации «Союз солдатских матерей».

Парень был уроженцем города Ливны. Известно, что он окончил техникум. Затем орловца призвали на срочную службу в вооружённые силы. Он проходил её в Ленинградской области в посёлке Каменка.

«Оставалось служить всего два месяца, но случилось непоправимое… В настоящее время по факту гибели срочника идет следствие, выясняется причинно-следственная связь произошедшего», – рассказали общественники.

ИА «Орелград»