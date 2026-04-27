В Орле на праздничных мероприятиях организуют «чистую зону»

Для этого выделят целый квартал.

О мерах безопасности при проведении праздничных майских мероприятий поговорили на совещании 27 апреля. В этом году будут организованы пункты пропуска на подходах к центральным площадкам. Всего их запланировано около 10. Пункты пропуска согласованы с полицией.

Если ранее, например на парад, вход осуществлялся непосредственно уже на площади. Сейчас выделяется следующая улица, и на ней будет вход, пояснил губернатор Андрей Клычков.

«И у нас целый квартал будет, так называемая, чистая зона, где, пройдя досмотровые мероприятие, будут присоединяться к основным мероприятиям. 1 и 9 мая будет такая отсечка по расстоянию где-то 200-300 метров. Всем нужно к этому быть готовыми».

Андрей Клычков поручил обязательно информацию доработать. Если в Москве это уже привычно для всех, в Орле может стать неожиданностью, что, чтобы попасть на свое мероприятие без опоздания, нужно приходить за час до начала.

«Это спокойствие правоохранителей: проверили спокойно, без каких-либо очередей, скандалов, чтобы все получили удовольствие. Наша задача тот подъем, который есть сегодня у людей, поддержать и реализовать через мероприятия 1 и 9 мая», – сказал Андрей Клычков.

