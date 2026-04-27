Жертвы политических репрессий смогут вернуться домой

В Орловской области им также обещают жилье.

Орловский областной Совет народных депутатов сразу в двух чтениях рассмотрел законопроект, который закрепляет право реабилитированных граждан, утративших жилье из-за репрессий, возвращаться для проживания в те населенные пункты, откуда они были выселены. Документ также предусматривает обеспечение их жилыми помещениями в порядке, установленном региональным правительством.

Законопроект был внесен на рассмотрение в региональный парламент прокурором Орловской области. Он дополняет действующий областной закон «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Орловской области» новой статьей. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, данная норма признает право реабилитированных лиц возвращаться на свою малую родину. А в случае возвращения на прежнее место жительства они и члены их семей принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями.

Порядок постановки на учет и предоставления жилья таким гражданам позднее должно будет разработать и утвердить правительство Орловской области. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, указанное выше право распространяется и на членов семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными, а также на детей, родившихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке и спецпоселении.

Важно то, что при отсутствии документального подтверждения факт вынужденного переселения, связанного с репрессиями родственников, может устанавливаться судом. В целом законопроект разработан в целях реализации статьи 13 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий». Именно этот федеральный закон обязывает регионы на своем уровне устанавливать порядок реализации права реабилитированных лиц и членов их семей на обеспечение жильем.

Принятие законопроекта, поправки в который утверждены в окончательной редакции, не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета. Проект лишь определяет орган государственной власти, а именно правительство Орловской области, уполномоченный на установление порядка учета и обеспечения данных граждан жильем. Само право на жилищное обеспечение указанной категории граждан уже реализуется на территории области.

