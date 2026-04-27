На Орловщине подали в суд на детский сад

В медпункте учреждения выявили серьёзные нарушения.

Проверку в Хомутовском детском саду проводила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Выяснилось, что медицинский пункт дошкольного образовательного учреждения не был оснащён необходимым оборудованием.

Так, здесь отсутствовали глюкометр, компрессионный небулайзер, пульсоксиметр, гибкая шина и другие медицинские приборы, нужные для оказания соответствующей помощи.

Прокуратура направила в суд иск, обязывающий учреждение устранить нарушения. Эти требования удовлетворили.

«В настоящее время… медицинский пункт детского учреждения оснащён всем необходимым», – уточнили в ведомстве.

