В Орле состоится крестный ход

Мероприятие запланировано на 6 мая.

Крестный ход пройдёт в рамках фестиваля «Святой Георгий», который стартовал 25 апреля и завершится 6 мая. В этом году он организуется уже в 24-й раз.

Шествие станет важной частью фестиваля. Оно начнётся в 12 часов от Михаило-Архангельского собора. Верующие пройдут до кинотеатра «Победа», который ранее являлся православным храмом, построенным именно в честь этого святого.

Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся

соревнования по парусному спорту «Пасхальная регата» — открытие сезона (озеро «Светлая жизнь», 3 мая в 13 часов),

награждение лауреатов конкурса молодых художников имени Курнакова «Славлю Родину свою» в номинации «За Веру и Отечество» (Информационно-выставочный центр Орловской области, 5 мая, 14 часов),

гала-концерт лауреатов фестиваля (Орловский государственный институт культуры, 6 мая, 18 часов 30 минут).

