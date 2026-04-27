В Орле состоится крестный ход

Мероприятие запланировано на 6 мая.
Крестный ход пройдёт в рамках фестиваля «Святой Георгий», который стартовал 25 апреля и завершится 6 мая. В этом году он организуется уже в 24-й раз.
Шествие станет важной частью фестиваля. Оно начнётся в 12 часов от Михаило-Архангельского собора. Верующие пройдут до кинотеатра «Победа», который ранее являлся православным храмом, построенным именно в честь этого святого.
Об этом сообщили в Орловской митрополии.
Кроме того, в рамках фестиваля состоятся
- соревнования по парусному спорту «Пасхальная регата» — открытие сезона (озеро «Светлая жизнь», 3 мая в 13 часов),
- награждение лауреатов конкурса молодых художников имени Курнакова «Славлю Родину свою» в номинации «За Веру и Отечество» (Информационно-выставочный центр Орловской области, 5 мая, 14 часов),
- гала-концерт лауреатов фестиваля (Орловский государственный институт культуры, 6 мая, 18 часов 30 минут).
