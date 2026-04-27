В Орловской области провели масштабную выездную диспансеризацию

Работу выполняли специалисты Поликлиники №2 города Орла.

Мероприятие проходило на одном из предприятий. Врачи осмотрели около 200 человек за четыре дня.

Сотрудники предприятия, не отрываясь от производства, смогли сдать анализы крови на глюкозу и холестерин, сделать электрокардиограммы и пройти флюорографию. Женщины выполнили маммографию, а также были приняты акушером-гинекологом.

Поликлиника №2 организовала выезд благодаря поддержке Болховской ЦРБ. Дружественное учреждение предоставило передвижные медицинские комплексы, необходимые для проведения приёмов и обследований.

Информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

