В Орловской области провели масштабную выездную диспансеризацию

27.4.2026 | 13:50 Медицина, Новости

Работу выполняли специалисты Поликлиники №2 города Орла.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Мероприятие проходило на одном из предприятий. Врачи осмотрели около 200 человек за четыре дня.

Сотрудники предприятия, не отрываясь от производства, смогли сдать анализы крови на глюкозу и холестерин, сделать электрокардиограммы и пройти флюорографию. Женщины выполнили маммографию, а также были приняты акушером-гинекологом.

Поликлиника №2 организовала выезд благодаря поддержке Болховской ЦРБ. Дружественное учреждение предоставило передвижные медицинские комплексы, необходимые для проведения приёмов и обследований.

Информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»


