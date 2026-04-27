Непогода не торопится покидать Орловщину

В МЧС ожидают, что она сохранится как минимум до вечера завтрашнего дня.

Неблагоприятные погодные явления продлятся в Орловской области до 21 часа 28 апреля. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства, ссылаясь на прогноз Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом (местами), а также сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В ночное время температура может составить от минус одного до плюс четырёх, днём — от плюс пяти до плюс десяти.

В МЧС напомнили, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий. В частности, при сильном ветре прохожим надо держаться подальше от деревьев, линий электропередач, рекламных щитов и других подобных объектов. Также нежелательно оставлять рядом с ними автомобили.

Прятаться от ветра лучше в подъезде или переходе, а не у стены — с крыши может упасть кровельный материал.

ИА «Орелград»