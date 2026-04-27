В Орле маршрут «Бессмертного полка» сократили

Всего обсуждалось четыре варианта движения.

О предварительной версии на совещании в обладминистрации 27 апреля рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

«Последний маршрут, финишный, на котором пока предварительно остановились: построение от улицы Красноармейской и движемся по улице Горького в сторону площади Ленина до Главпочтамта. Это 800 метров».

В колонне участники пройдут с портретами своих родных и близких (участников Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, спецоперации). А далее будет возможность встретиться в горпарке, в детском парке, на Ленина, чтобы люди могли дальше продолжить свое путешествие по городу, но не в рамках «Бессмертного полка», а рассредоточиться по центру Орла, пояснил губернатор Андрей Клычков.

В 2025 году маршрут был немного более километра. Тоже исходили из необходимости отработки мест для размещения в случае объявления опасности. Глава региона подчеркнул, что в районах такая же ответственная задача.

«В прошлом году колонна была 35 тысяч человек. В районах они значительно меньше, но прошу всех отработать с правоохранительным блоком меры безопасности».

В среду будут близкие к итоговым решения по маршрутам и условиям, уточнил Андрей Клычков.

«И, конечно же, есть риски. Но сегодня, мне кажется, благодаря слаженной работе правоохранительного блока, нам удается их огромное количество снимать. Работа не публичная, но она огромная”.

