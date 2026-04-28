Орловец отсудил у больниц компенсацию за смерть отца

По мнению родственников, гибель ускорили дефекты оказания медицинской помощи. Иск рассмотрел Верховский районный суд Орловской области.

Компенсации морального вреда в связи со смертью близкого человека потребовали сын и бывшая супруга.

Пациент поступил в Верховскую ЦРБ с жалобами на кашель, высокую температуру, слабость, боли в конечностях и нарушение движений. Первоначально заподозрили пневмонию и флебит. Пациенту вводили преднизолон, проводили оксигенотерапию. Мужчину направили в больницу им. Боткина, но там отказали в госпитализации, рекомендовав лечение по месту жительства.

Позже, после ухудшения состояния, при осмотре хирургом заподозрили сепсис, сделали диагностический разрез. Затем пациента все же направили в больницу им. Боткина. При поступлении туда выполнена КТ, которая выявила двустороннюю пневмонию и фиброзно-кавернозный туберкулез. Пациента решили перевезти в противотуберкулезный диспансер. Однако состояние резко ухудшилось. Начата реанимация, безуспешно — мужчина умер.

В рамках уголовного дела была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила многочисленные дефекты на всех этапах (нерациональная маршрутизация, недоучет данных, отсутствие своевременной диагностики сепсиса и др.), однако прямой причинно-следственной связи между этими дефектами и смертью не обнаружено. Производство по уголовному делу прекращено в связи с отсутствием в действиях должностных лиц состава преступления. Тем не менее эксперты отметили, что дефекты помощи могли способствовать ухудшению состояния и отсрочке постановки диагноза. Согласно судебно-медицинскому исследованию, непосредственной причиной смерти явилась дилатационная кардиомиопатия, осложнившаяся острой сердечной недостаточностью.

В ходе процесса истцы отказались от требований к противотуберкулезному диспансеру. Суд установил, что сын умершего является близким родственником и имеет право на компенсацию. С Верховской ЦРБ взыскано 35 000 руб., с Городской больницы им. Боткина — 30 000 руб. Экс-супруге в компенсации морального вреда отказано.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”