На орловском «Промприборе» готовится смена собственника

О переменах на предприятии, выпускающем оборудование для нефтяных компаний, сообщает «Абирег».

По данным источников издания, активы компании (более 3,65 млрд рублей) приобретает московская организация с государственными корнями. Факт готовящейся сделки подтвердил журналистам председатель совета директоров «Промприбора» Николай Кобылкин, отметив, что пора присоединиться к серьёзной структуре. Имя покупателя пока не раскрывается.

В ходе сделки сменится топ-менеджмент: пост генерального директора покинет Максим Аверкиев (фактически он уже не руководит компанией, сообщает СМИ). Будущее самого Николая Кобылкина в должности зависит от решения новых акционеров.

В сделку включены дочерние предприятия «Промприбора» — «Электромаш», «Ливенка», «Металлург», «Промсервис» и ТД «Промприбор-Санкт-Петербург» с суммарным оборотом свыше 1,15 млрд рублей. Выручка «Промприбора» за 2025 год составила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль — 300 млн рублей.

