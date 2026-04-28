Под Орлом ограничат движение из-за велогонки

28.4.2026 | 11:04 Новости, Спорт

Ограничения вводятся 3 и 4, а также 7 мая.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Всероссийские соревнования по велоспорту будут проходить в Орловском муниципальном округе. Об этом сообщает региональный департамент дорожного хозяйства.

Ограничения вводятся в период с 11 до 14 часов.

3 мая будет перекрыт участок трассы ««Северный подъезд к городу Орлу» — «Лунево» — «Моховое»» (на отрезке между 7,5 километра и 14 километрами).

4 и 7 мая ограничения затронут участок дороги «Орёл — Знаменское» (с 14941 метра по 24695 метров), на направлении движения «Болотово — Бакланово — Селихово — Павловские Хутора».

Водителей просят учитывать эти обстоятельства и планировать свои маршруты заранее. Транспортные средства будут пропускать через региональную трассу «Орёл — Ефремов» и через федеральную трассу «Орёл — Брянск — Смоленск — Граница с Республикой Беларусь».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU