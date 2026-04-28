Под Орлом ограничат движение из-за велогонки

Ограничения вводятся 3 и 4, а также 7 мая.

Всероссийские соревнования по велоспорту будут проходить в Орловском муниципальном округе. Об этом сообщает региональный департамент дорожного хозяйства.

Ограничения вводятся в период с 11 до 14 часов.

3 мая будет перекрыт участок трассы ««Северный подъезд к городу Орлу» — «Лунево» — «Моховое»» (на отрезке между 7,5 километра и 14 километрами).

4 и 7 мая ограничения затронут участок дороги «Орёл — Знаменское» (с 14941 метра по 24695 метров), на направлении движения «Болотово — Бакланово — Селихово — Павловские Хутора».

Водителей просят учитывать эти обстоятельства и планировать свои маршруты заранее. Транспортные средства будут пропускать через региональную трассу «Орёл — Ефремов» и через федеральную трассу «Орёл — Брянск — Смоленск — Граница с Республикой Беларусь».

