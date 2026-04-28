Прокуратура подала многомиллионный иск к Коршунову

28.4.2026 | 10:53 Важное, Закон и порядок, Новости

Также ответчиками выступают другие лица.

Фото: vk.com/public99100082

Заявление рассмотрит Заводской районный суд. Речь идёт о взыскании примерно 275 миллионов рублей.

Ранее Александр Корушнов, экс-начальник УГИБДД Орловской области, были признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Советский районный суд Орла установил, что он, находясь на должности, контролировал деятельность трёх ООО – «Автознак», «Автостандарт-Плюс» и «Охотхозяйство Кудиновское». Так продолжалось с 2010 по 2023 годы. Также Коршунов участвовал в управлении компаниями и в их коммерческой деятельности — как лично, так и через доверенные лица.

Между тем, по закону совмещать такую деятельность и государственную службу он не имел права. Как сообщает прокуратура Орловской области, эти организации получили доход на вышеуказанную сумму, а Коршунов не задекларировал данные средства.

Иск о взыскании 275 миллионов как имущества, полученного с нарушением закона, подан к Коршунову, ещё троим гражданам, а также данным юридическим лицам. Ход и результаты рассмотрения находятся на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»


