Глава СКР заинтересовался орловским бездорожьем

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение многодетной матери.

Орловчанка обратилась к председателю Следственного комитета России через его приёмную «ВКонтакте». Женщина живёт в Орловском муниципальном округе в деревне Мостки. Проблема касается плохого состояния дороги по местной Кольцевой улице.

Дело дошло до того, что в текущем учебном году сюда перестал заезжать школьный автобус. Орловчанка утверждает, что многочисленные обращения в различные инстанции остаются без ответа, а меры к исправлению ситуации не принимаются.

Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя орловского управления Сергею Шолохову доложить о предварительных и окончательных результатах соответствующей проверки, а также о работе, направленной на обеспечение прав местных жителей на качественную инфраструктуру. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

