Орловский депздрав проверяли на халатность

29.4.2026 | 13:00 Закон и порядок, Медицина, Новости

«Льготницу» обеспечили лекарством только при угрозе уголовной ответственности.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в пресс-службе Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России.

48-летнюю женщину должны были обеспечить препаратом «Миотокс». Такое решение вынес и Северный районный суд Орла.

Однако Департамент здравоохранения Орловской области не предпринял необходимых действий.

Сначала в региональном спецподразделении ГМУ ФССП России возбудили исполнительное производство. Затем пристав привлёк руководство организации к административной ответственности. Однако ситуация не менялась.

В качестве следующей меры судебный пристав рапортовал в правоохранительные органы о выявлении признаков уголовного преступления, предусмотренного статьёй «халатность». Началась доследственная проверка. Только на этом этапе были приняты необходимые меры.

«Сейчас пациентка обеспечена лекарственным препаратом на год вперед», – указали в управлении.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU