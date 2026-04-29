Орловский депздрав проверяли на халатность

«Льготницу» обеспечили лекарством только при угрозе уголовной ответственности.

Об этом рассказали в пресс-службе Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России.

48-летнюю женщину должны были обеспечить препаратом «Миотокс». Такое решение вынес и Северный районный суд Орла.

Однако Департамент здравоохранения Орловской области не предпринял необходимых действий.

Сначала в региональном спецподразделении ГМУ ФССП России возбудили исполнительное производство. Затем пристав привлёк руководство организации к административной ответственности. Однако ситуация не менялась.

В качестве следующей меры судебный пристав рапортовал в правоохранительные органы о выявлении признаков уголовного преступления, предусмотренного статьёй «халатность». Началась доследственная проверка. Только на этом этапе были приняты необходимые меры.

«Сейчас пациентка обеспечена лекарственным препаратом на год вперед», – указали в управлении.

