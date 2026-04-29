На Орловщине отремонтируют дорогу к могиле юных пулемётчиков

29.4.2026 | 16:24

Они ушли из жизни несовершеннолетними, сражаясь с фашистами.

Фото: vk.com/depdor57

Это случилось в 1941 в декабре в Верховском районе в деревне Борки, рядом с селом Русский Брод. Во время ожесточённых боёв юные Владимир Быков и Анна Гайтерова получили смертельные ранения.

На месте их гибели установлен памятный знак. Самих героев похоронили в братской могиле в селе Русский Брод.

Как рассказали в Департаменте дорожного хозяйства Орловской области, теперь почтить память защитников Отечества станет проще. Уже начался ремонт дороги «Ливны – Русский Брод – Верховье», которая ведёт к этим местам.

Планируется привести в порядок участок длиной около пяти километров. Сейчас подрядчик приступил «к ликвидации пучин». На участке восстановят полотно и обочины, отремонтируют водопропускные трубы, установят новые знаки, а также обновят дорожную разметку.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Читайте в MAX Написать в MAX.RU