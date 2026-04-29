Василий Иконников стал почётным гражданином

Его признали таковым в Моховском сельском поселении Залегощенского района.

В честь присвоения звания провели целую торжественную церемонию, которая прошла в местном доме культуры.

Для Иконникова выступили юные участники ансамбля «Калинка». Также местная жительница Анна Пузикова преподнесла сенатору куклы-обереги, сделанные своими руками. Считается, что они помогают избежать влияния злых духов.

«Жители поселения тепло поздравили сенатора с заслуженной наградой и поблагодарили за постоянные помощь и поддержку», – говорится в сообщении Моховского дома культуры.

Напомним, что Василий Иконников является членом Совета Федерации с 2016 года. Также он занимает должность первого секретаря Орловского обкома КПРФ.

