Василий Иконников стал почётным гражданином

29.4.2026 | 16:05 Новости, Общество

Его признали таковым в Моховском сельском поселении Залегощенского района.

Фото: vk.com/club237897607

В честь присвоения звания провели целую торжественную церемонию, которая прошла в местном доме культуры.

Для Иконникова выступили юные участники ансамбля «Калинка». Также местная жительница Анна Пузикова преподнесла сенатору куклы-обереги, сделанные своими руками. Считается, что они помогают избежать влияния злых духов.

«Жители поселения тепло поздравили сенатора с заслуженной наградой и поблагодарили за постоянные помощь и поддержку», – говорится в сообщении Моховского дома культуры.

Напомним, что Василий Иконников является членом Совета Федерации с 2016 года. Также он занимает должность первого секретаря Орловского обкома КПРФ.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

