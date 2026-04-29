«Орёлагроюг» может уйти из Орловщины на север

29.4.2026 | 10:43 Важное, Новости, Экономика

Крупное предприятие начало процедуру перерегистрации.

Фото: ИА "Орелград" / Светлана Числова

Об этом «Коммерсанту» рассказал генеральный директор АО Вадим Трошин. «Компания начала процедуру перерегистрации из Орловской области «по решению учредителей»», – пишет издание. Причины такого решения пока не оглашаются. Также Трошин указал, что «всё ещё может измениться».

Новым местом регистрации АО «Орёлагроюг» должна стать Москва. Отметим, что эта перемена официально анонсировалась ещё в минувшем году (компания уведомляла об этом надзорные органы).

«Орёлагроюг» существует с 2008 года. Уставный капитал составляет 699,7 миллиона рублей. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур.

В 2025 году АО получило 73,3 миллиона рублей чистой прибыли, увеличив аналогичный показатель предшествующего года (29,9 миллиона) примерно в три раза. Общая выручка составила 836,3 миллиона рублей.

