На Орловщине собрали три миллиона рублей туристического налога

Однако поступления могли быть еще выше.

По данным Управления ФНС по Орловской области, по состоянию на 1 апреля 2026 года в регионе зарегистрировано 35 налогоплательщиков туристического налога. Общая сумма поступлений составила почти 3 миллиона рублей. Напомним, туристический налог в Орловской области введен на территории города Орла, городов Ливны и Мценска, а также Ильинского и Хотимль-Кузьменковского сельских поселений Хотынецкого района.

В пресс-службе УФНС уточнили, что налог уплачивают организации и физические лица, владеющие гостиницами и иными средствами размещения, включенными в соответствующий реестр. На 2026 году налоговая ставка в регионе установлена в размере 2 процента от стоимости проживания, однако сумма налога не может быть меньше 100 рублей за сутки пребывания.

Именно этот минимальный порог в 100 рублей стал предметом обсуждения на заседании Комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налогового законодательства, которое прошло в Санкт-Петербурге. В мероприятии принял участие председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Как отметили участники заседания, значительный объем услуг по временному проживанию сегодня оказывается в жилых помещениях, которые не входят в реестр средств размещения. Это приводит к выпадению доходов муниципальных бюджетов и создает неравные условия для добросовестного бизнеса.

Как сообщила пресс-служба Орловского облсовета, еще в прошлом году по инициативе депутата Светланы Ковалевой региональный парламент направил в Госдуму обращение с предложением исключить фиксированный минимальный размер налога в 100 рублей за сутки. Анализ показал: для недорогих хостелов и малых гостиниц реальная нагрузка может достигать 16-22 процентов от стоимости услуги, тогда как для отелей премиум-класса она составляет лишь около 1 процента.

По итогам обсуждения комиссия приняла пакет рекомендаций, который будет направлен в Президиум Совета законодателей и правительство РФ. Ключевых предложений оказалось три: предоставить муниципалитетам право выявлять жилые помещения, сдаваемые туристам, и вести их реестр; установить минимальный размер туристического налога в гибком диапазоне от 100 до 200 рублей за сутки вместо жесткой фиксированной суммы; создать единую информационную систему агрегаторов с обязанностью передачи данных в налоговые органы.

«Налоговая политика должна быть одновременно и эффективной, и справедливой. Мы не можем допускать, чтобы малый гостиничный бизнес работал под давлением избыточной фискальной нагрузки, в то время как теневой сектор уходит от ответственности. Решения, выработанные комиссией, позволят муниципалитетам точечно настраивать налог под реалии местного рынка», – так прокомментировал ситуацию Леонид Музалевский.

Тем временем в отчете о работе правительства Орловской области за 2025 год губернатор Андрей Клычков сообщил, что на поддержку туристической отрасли, включая инфраструктуру, направлено более 30 миллионов рублей. Среди ключевых достижений он назвал презентацию туристического потенциала региона на ВДНХ, запуск стилизованного состава в московском метро, посвященного Орловской области, а также присвоение маршруту «Бирюзовое кольцо» статуса национального туристического маршрута.

Кроме того, в областном центре прошел Международный фестиваль уличного искусства «Орел – литературная столица России», по итогам которого в городе появилось 15 новых литературных муралов, добавили в пресс-службе губернатора.

ИА “Орелград”