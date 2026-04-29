Орловец заплатит штраф за отказ пройти в полицейский автомобиль

Северный районный суд города Орла оштрафовал местного жителя.

Суд вынес постановление в отношении местного жителя, который оказал неповиновение сотрудникам полиции при исполнении. Как было установлено в судебном заседании, в апреле 2026 года мужчина, находился на лестничной площадке восьмого этажа многоквартирного дома, то есть в общественном месте. Он вел себя агрессивно, и на место происшествия прибыл наряд полиции.

Полицейские представили дебоширу, сообщили о цели своего визита и потребовали от гражданина прекратить нарушение общественного порядка. Затем ему было предложено пройти в служебный автомобиль и проследовать в отдел полиции, для установления обстоятельств происшествия и составления в отношении него административного протокола.

Как пояснили в пресс-службе Северного районного суда, на неоднократные законные требования правоохранителей проследовать в служебный автомобиль гражданин ответил категорическим отказом. С точки зрения закона своими действиями орловец воспрепятствовал исполнению сотрудниками полиции обязанностей по охране общественного порядка. В суде нарушитель полностью признал свою вину.

Изучив все доказательства по делу, судья квалифицировал его действия по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Учитывая обстоятельства дела и необходимость предупреждения новых правонарушений, суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей. Постановление уже вступило в законную силу.

Кстати, согласно части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

