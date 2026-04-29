Орел вернул в Ростов 815 килограммов «нелогичного» сливочного масла

Россельхознадзор использовал ИИ и цифровые платформы для борьбы с фальсификатом.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Черный выступил с докладом на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Орловской области. Он рассказал о том, как ведомство использует цифровые технологии в борьбе с некачественной, в том числе фальсифицированной продукцией АПК.

«Так, в марте текущего года с помощью информационной платформы ФГИС «ВетИС» в регионе удалось выявить схему легализации и нелогичного перемещения сливочного масла из Ростовской области общим весом 815 кг, – сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – Выяснилось, что транзакции на ввезенную продукцию были оформлены с незавершенным производством, более того, в них указывалось недостаточное количество сырья. Масло без прослеживаемости изъяли из оборота и направили на уничтожение поставщику».

По словам Евгения Черного, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта позволяют Россельхознадзору переходить от плановых проверок к точечному и оперативному реагированию на риски, эффективно блокируя оборот фальсифицированной и некачественной продукции АПК в регионе. Например, ФГИС «ВетИС» с помощью ИИ позволяет выявлять признаки самых разнообразных «схем», от подмены видов сырья до несоответствий в балансе жиров. В дистанционном режиме на постоянной основе проводится мониторинг работы кафе и ресторанов через веб-ресурсы по доставке еды.

Цифровые инструменты надзорное ведомство применяет не только для отслеживания животноводческой продукции и работы общепита, но и для контроля растениеводческой продукции. В данном секторе мониторинг проводится при помощи федеральных государственных информационных систем «Зерно», «Аргус-Фито» и «Сатурн». С помощью перечисленных систем проведено 51 надзорное мероприятие.

«Проинспектировано 966 тысяч тонн зерновой продукции, – сообщили в ТУ Россельхознадзора. – Выявлено около 100 тысяч тонн зерна, не соответствующего требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности. Проведен анализ 916 деклараций о соответствии зерновой продукции. По причине недостоверного декларирования приостановлено и отменено действие 207 деклараций, выданных на 211 тысяч тонн зерна».

