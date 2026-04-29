Под Орлом откроют памятник схиархимандриту Илию

Знаменитый уроженец Орловской области ушёл из жизни в минувшем году.

Открытие состоится в Орловском муниципальном округе в православном центре «Вятский посад» 16 мая. Вход на мероприятие будет свободным.

Памятник откроют в рамках Международного фестиваля православной культуры и народного искусства «Традиции святой Руси». В своё время Илий (Ноздрин) благословил и строительство «Вятского посада», и проведение фестиваля. В этом году его организуют в девятый раз.

Торжественная церемония начнётся в 10:00.

