В Орле в горпарке все аттракционы успешно прошли проверку

Их признали безопасными.
Проверку проводила комиссия из Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Вести-Орёл».
Карусели начнут работу с 1 мая, когда городской парк откроет новый сезон. Однако будут учитываться и погодные условия, поэтому некоторые из устройств могут остаться недоступными (хотя и временно).
В этом году, как и в предыдущем, в парке будут работать 11 аттракционов. «Цены обещают оставить прежними», – пишет СМИ. Также предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан.
В минувшем сезоне в горпарке Орла аттракционами воспользовались около 100 тысяч человек.
ИА «Орелград»