В Орле в горпарке все аттракционы успешно прошли проверку

Их признали безопасными.

Проверку проводила комиссия из Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Карусели начнут работу с 1 мая, когда городской парк откроет новый сезон. Однако будут учитываться и погодные условия, поэтому некоторые из устройств могут остаться недоступными (хотя и временно).

В этом году, как и в предыдущем, в парке будут работать 11 аттракционов. «Цены обещают оставить прежними», – пишет СМИ. Также предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан.

В минувшем сезоне в горпарке Орла аттракционами воспользовались около 100 тысяч человек.

ИА «Орелград»