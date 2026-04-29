В Орле в горпарке все аттракционы успешно прошли проверку

29.4.2026 | 11:16 Новости, Общество

Их признали безопасными.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Проверку проводила комиссия из Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Карусели начнут работу с 1 мая, когда городской парк откроет новый сезон. Однако будут учитываться и погодные условия, поэтому некоторые из устройств могут остаться недоступными (хотя и временно).

В этом году, как и в предыдущем, в парке будут работать 11 аттракционов. «Цены обещают оставить прежними», – пишет СМИ. Также предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан.

В минувшем сезоне в горпарке Орла аттракционами воспользовались около 100 тысяч человек.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

