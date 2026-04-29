В Орле приостановили работы в сквере Иванова

Причиной стали археологические находки.

Напомним, благоустройство сквера, расположенного у Красного моста, началось на днях. Объект должны сдать к 25 августа.

Рабочие, снимая асфальтовое покрытие, обнаружили старый кирпичный колодец. Началась расчистка участка.

В ходе этих работ были найдены: плитка с клеймом (предварительно, не «моложе» начала двадцатого века), стеклянные бутылки, осколки глиняного сосуда, а также кирпич, на который могли воздействовать высокими температурами (частично остеклённый).

«Всё это может указывать, что когда-то на этом месте располагались хозяйственные или производственные объекты», – пишет издание.

Сейчас на объекте введён археологический контроль. В ситуации должны разобраться специалисты.

«Приедет липецкий археолог, даст оценку. Пока работы по благоустройству сквера будут приостановлены», – пояснил руководитель Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов.

ИА «Орелград»