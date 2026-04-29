Два медцентра в Орле попались на нарушениях

Административные дела в отношении них возбудила прокуратура.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел сразу два похожих дела, возбужденных прокуратурой Заводского района города Орла, и вынес решения в отношении должностных лиц ООО «Медицинский центр «Гален» и ООО «Аванта». По мнению надзорного органа, с которым согласился арбитраж, обе организации допустили нарушения при осуществлении медицинской деятельности по профилю «психиатрия-наркология».

Как следует из материалов суда, в ходе прокурорской проверки было установлено, что «Медицинский центр «Гален», получивший лицензию в 2020 году, не в полном объеме разместил в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения сведения об оснащении медицинской организации. А это требование является обязательным лицензионным условием, предусмотренным постановлением правительства РФ № 852.

Проверка проводилась прокуратурой Заводского района в январе 2026 года. Главный врач центра признал вину. Суд назначил ему наказание в виде предупреждения, посчитав эту меру достаточной. При вынесении решения арбитраж учел отсутствие отягчающих обстоятельств и признание правонарушения. «Аванта» свою лицензию получила в 2019 году. В данном случае в ходе проверки прокуратура выявила несколько нарушений.

Так, из материалов дела следует, что кабинет психиатра-нарколога на момент проверки не был оснащен термометром, фонендоскопом, тонометром, неврологическим молоточком и диктофоном. А работающий в центре врач-психиатр-нарколог на момент проверки имела сертификат, срок действия которого истек 17 декабря 2024 года. Сведения о пройденной аккредитации отсутствовали, подчеркнула прокуратура. Коммерческий директор этого медцентра также признала вину и тоже получила от суда предупреждение.

К слову, в обоих судебных решениях отмечено, что состав правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований), является формальным. Это означает, что существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении конкретных негативных последствий, а в самом пренебрежительном отношении лицензиата к обязательным условиям. В связи с этим наказание в виде предупреждений суд счел достаточным. На оба решения могут быть поданы апелляционные жалобы.

