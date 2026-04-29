В Орловской области обновят антикоррупционное законодательство

Антикоррупционный закон от 2009 года морально устарел.

Орловский областной Совет народных депутатов сразу в двух чтениях рассмотрел проект нового регионального закона «Об отдельных правоотношениях в сфере противодействия коррупции в Орловской области». Он заменит морально устаревший закон, принятый еще в 2009 году. Кроме того, новый закон позволит привести региональные нормы в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.

С 2009 году, когда был принят действующий областной закон «О противодействии коррупции», федеральное антикоррупционное законодательство претерпело значительные изменения. В частности, после принятия Федерального закона от 28 декабря 2025 года № 505-ФЗ были скорректированы положения базового Федерального закона «О противодействии коррупции» и ряда других актов. Появились новые нормы о контроле за расходами государственных служащих, о порядке участия чиновников в управлении некоммерческими организациями, о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и так далее.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, все это создало необходимость систематизировать антикоррупционное регулирование и признать утратившим силу старый базовый закон. Новый закон устанавливает новые требования по борьбе с коррупцией в регионе. Например, уточняет перечень тех, кто именно обязан представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера – от кандидатов на государственные должности и гражданских служащих до руководителей государственных и муниципальных учреждений.

Порядок представления сведений для руководителей госучреждений будет утверждаться правительством Орловской области, а для руководителей муниципальных учреждений – органами местного самоуправления. Согласно новому закону порядок проверки сведений о доходах и соблюдения запретов, ограничений и обязанностей для госслужащих устанавливается нормативным правовым актом губернатора.

Закон также закрепляет норму о том, что антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов должна проводиться в соответствии с федеральной методикой. При этом каждый орган власти утверждает свой порядок проведения такой экспертизы. Например, Орловский областной Совет народных депутатов должен утвердить такой порядок для экспертизы законов и постановлений парламента, губернатор – для своих указов, а правительство региона – для своих постановлений и актов органов исполнительной власти.

Новым законом установлено, что все проекты нормативных правовых актов подлежат обязательному размещению в открытом доступе – на сайте облсовета или на «Портале Орловской области» – для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Также в регионе должны действовать координационные органы. Для этого планируется создать две комиссии. Первая – комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области, положение о которой и состав которой утверждается указом губернатора. А вторую комиссию – по законодательному обеспечению противодействия коррупции – создает Орловский облсовет, при котором она и будет действовать.

Кроме того, закон обязывает органы исполнительной власти ежегодно отчитываться о реализации антикоррупционных мер. Сводный отчет будет готовить администрация губернатора и правительства области. Он будет включаться в ежегодный отчет правительства региона и размещаться на «Портале Орловской области» не позднее 1 апреля каждого года.

