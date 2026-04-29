В Орле аудиторы проверили детсад №33

29.4.2026 | 9:20 Новости, Образование

КСП интересовала эффективность расходования бюджетных средств.

ИА “Орелград”

Контрольно-счетная палата города Орла провела плановую проверку эффективности расходования МБДОУ «Детский сад № 33» бюджетных средств, выделенных этому учреждению на оплату труда и питание в 2025 году и в январе-феврале 2026 года. В ходе проведенной проверки были выявлены факты неправомерного расходования средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Речь идет о сумме в 45 тысяч рублей.

По мнению аудиторов,  эти деньги были выплачены завхозу детсада  за фактическое исполнение своих должностных обязанностей, а именно за «работу с подрядчиками при выполнении ремонтных работ и др». Также были вскрыты факты неэффективного расходования средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

В данном случае речь идет о сумме в 303,5 тысячи рублей. Эти деньги учреждение направило на оплату труда работников, занимающих должности методиста и музыкального руководителя (в объеме 0,5 ставки), а также рабочего по комплексному обслуживанию зданий (в объеме 1 ставки),  утвержденных в штатном расписании сверх установленного норматива.

Кроме того, было выявлено фактически уже ставшее типичным нарушение при проверке муниципальных детсадов. Выразилось оно в несоответствии норм питания воспитанников рекомендуемым суточным нормам минимальных наборов продуктов для организации питания в детских дошкольных организациях, предусмотренных СанПиН. Были установлены и другие нарушения и недостатки.

«Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлено представление заведующей МБДОУ «Детский сад № 33», – сообщили в КСП.  Информацию о результатах контрольного мероприятия аудиторы направили не только в мэрию и горсовет, но и прокурору Советского района города Орла.

Отметим, что это далеко не первая проверка муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В прошлом году, например, была проведена проверка эффективности расходования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80». В своем отчете КСП тогда указала, что в проверяемом периоде списочная численность воспитанников во всех группах превышала предельную наполняемость, предусмотренную нормативами численности и санитарно-эпидемиологическими требованиями, от 5 до 90 процентов, а в одной группе – более чем в 2 раза.

