В Орловской области усилили контроль за остатками лекарств

Медики отреагировали на замечания областной Контрольно-счетной палаты.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку законности и эффективности расходования бюджетных средств на лекарственное обеспечение граждан в медицинских организациях. Она затронула департамент здравоохранения, городскую больницу им. С.П. Боткина и Плещеевскую ЦРБ. Основным замечанием со стороны аудиторов стали недостатки в работе по планированию объема бюджетных ассигнований, необходимых для закупки лекарств.

В частности, в соглашениях не было указано количество получателей медицинских препаратов. В том числе по этой причине в 2024 году были приобретены иммунобиологические препараты и лекарственные медицинские препараты «сверх потребности для достижения результата предоставления субсидий». При этом, по мнению аудиторов, не был учтен остаток иммунобиологических препаратов в учреждениях по состоянию на 1 января 2024 года. По итогам проверки были внесены представления, и медики на них отреагировали.

Как сообщили в КСП, департамент здравоохранения усилил контроль за обоснованностью расчетов и проверкой предоставляемых документов-обоснований. Заключение соглашений о предоставлении субсидий теперь производится строго при наличии соответствующих обоснованных заявок от больниц. При расчете средств субсидий медучреждениям на приобретение иммунобиологических препаратов департамент проводит дополнительные проверки заявленной потребности учреждений. При этом учитываются плана профилактических прививок на текущий финансовый год и остатки иммунобиологических препаратов в учреждениях, подавших заявки на их закупку.

Усилен и контроль за наличием остатков лекарственных препаратов в учреждениях. В связи с этим КСП отмечает, что по состоянию на 1 марта 2026 года остатки лекарственных препаратов в медучреждениях уменьшились до «необходимого неснижаемого остатка». Кроме того, департаментом и медучреждениями приняты меры по «усилению контроля за своевременностью и оперативностью обработки и направления заявок на финансирование в целях неукоснительного соблюдения сроков оплаты в рамках заключенных учреждениями контрактов».

