Казначейская система переходит к единому цифровому стандарту

Ведомство переживает эпоху цифровой трансформации.

Казначейская система Орловской области переходит к единому цифровому стандарту бюджетного процесса, позволяя в реальном времени отслеживать движение средств, снижать административную нагрузку и повышать качество финансового управления. Об этом сообщила и.о. начальника отдела №2 Управления Федерального казначейства по Орловской области Марина Гришина, выступившая с докладом на рабочем совещание в администрации Ливен. Провел его глава города Сергей Трубицин.

Как отметила в своем выступлении Марина Гришина, переход на Единую бюджетную платформу и внедрение новых цифровых сервисов значительно повышают прозрачность, управляемость и эффективность казначейского обслуживания в регионе. Несмотря на сложности адаптации, эти изменения являются важным шагом к современной цифровой экономике и укреплению финансовой дисциплины. Ведь с 2025 года реализуется план полного импортозамещения информационной программы «Автоматизированная система Федерального казначейства»

«Основная цель – создание единой системы автоматизированного бюджетного процесса, контроля и учета, а также мониторинг расходования бюджетных средств, – подчеркнула Марина Гришина. – Бюджетные учреждения местного уровня осуществили переход в модуль в марте 2026 года. Платформа более современная и имеет ряд преимуществ: учреждения в реальном времени видят остатки средств, используется меньшее число унифицированных видов распоряжений о казначейском платеже».

По ее словам, платформа будет развиваться и впредь, на ней планируется собрать все расходные операции страны. Это повысит прослеживаемость средств и позволит оперативно перераспределять ресурсы, отметили со ссылкой на докладчика в администрации города Ливны. В 2025 году уже был внедрен модуль администрирования и распределения доходов ГИИС «Электронный бюджет». А в недалеком будущем в системе появятся элементы макроэкономического прогнозирования и онлайн-аналитика для финансовых органов.

ИА “Орелград”