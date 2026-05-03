Под Орлом рецидивист потребовал выкуп за телефон

Действия рецидивиста были квалифицированы как мошенничество.

Житель Урицкого района не сумел добиться изменения обвинительного приговора, вынесенного в отношении него районным судом. Он подавал апелляционную жалобу, но Орловский областной суд оставил ее без удовлетворения. Из материалов дела следует, что данный гражданин ранее уже был судим за совершение мошенничества и уклонение от административного надзора после отбытия срока наказания. Отбывал он его в исправительной колонии строгого режима и был освобожден летом 2023 года.

Очередные преступления были совершены в прошлом году. Правда, свою вину в их совершении рецидивист не признал. Как было установлено судом, рецидивист украл мобильный телефон и рюкзак, неосмотрительно оставленный на уличной лавке приезжим. Последний был признан потерпевшим по данному делу. Следствию и суду он пояснил, что рюкзак, в котором находились его мобильный телефон и личные вещи, он оставил на лавке, а сам до 6 часов утра находился в подъезде дома.

К утру его рюкзак пропал. А вскоре на телефон его матери поступило сообщение о том, что мобильник потерпевшего снова появился в сети. Потерпевший принялся звонить на свой же номер, но в течение всего дня на звонки никто не отвечал. Вечером молодой человек отправил с телефона своей матери сообщение с просьбой вернуть телефон и даже предложил вознаграждение.

После этого похититель откликнулся и в ответном смс сообщил, что согласен вернуть телефон за денежной вознаграждение в размере 3000 рублей. Стоимость похищенного рюкзака с имуществом и телефоном составляла около 18 тысяч рублей. Мать потерпевшего перечислила со своего счета похитителю оговоренную сумму, затем позвонила на номер сына. Ей ответил мужчина, подтвердивший получение денег. Он обещал привезти мобильник и рюкзак через 40 минут, заявив, что оставит вещи у входа в местный дом культуры.

Потерпевший вместе с матерью пришел в назначенный час в назначенное место, но обещанных вещей там не было. После этого молодой человек написал заявление в полицию. Преступника вычислили и задержали довольно быстро. По мотивам описанной истории на него завели дела о краже чужого имущества и о мошенничестве. Поскольку он обманом выманил вознаграждение. По совокупности преступлений рецидивист получил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА “Орелград”