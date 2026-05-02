Чиновники не смогли доказать неосновательное обогащение подрядчика

Суд отказал администрации Малоархангельского района во взыскании 5,3 миллиона рублей.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск администрации Малоархангельского района к ООО «СБК-ГрупП» о взыскании 5,34 миллиона, которые, по мнению Контрольно-счетной палаты Орловской области, были излишне уплачены за террасную доску. Суд посчитал, что заказчик сам согласовал замену материала и принял работы без замечаний, а экономия подрядчика не является неосновательным обогащением.

Из материалов дела следует, что в 2023 году администрация Малоархангельского района заключила с ООО «СБК-ГрупП» муниципальный контракт на благоустройство общественной территории «Бирюза» в городе Малоархангельске. Общая стоимость работ изначально составляла 70 миллионов рублей, но впоследствии была скорректирована до 69,44 миллиона рублей. Выполнение работ проверяла Контрольно-счетная палата Орловской области. И она пришла к выводу, что подрядчик завысил стоимость террасной доски.

Согласно смете, предусматривалась доска по цене 4333,33 рубля за квадратный метр. Однако фактически использовалась доска другой марки, рыночная стоимость которой, по мнению проверяющих, не превышает 2644 рублей за квадратный метр. Общий объем уложенной доски составил 2089,5 квадратных метров. Разница, как подсчитала КСП, оставила 5,34 миллиона рублей. По итогам проверки аудиторы выдали чиновникам представление, и в рамках его исполнения была проведена претензионная работа.

В частности, подрядчику предъявили претензии в неосновательном обогащении. Администрация направила подрядчику письменное требование вернуть эти деньги, а после отказа подрядчика обратилась в суд. По мнению истца, подрядчик использовал более дешевый материал, но получил оплату по цене дорогого, что привело к необоснованному обогащению и неэффективному расходованию бюджетных средств.

Однако ответчик обвинения отверг. Суду он пояснил, что стороны согласовали замену одного материала на аналогичный материал без изменения стоимости за квадратный метр. Цена контракта являлась твердой, а все работы были приняты без замечаний, что подтверждается актами, подписанными в декабре 2023 года. Экономия подрядчика не является основанием для пересмотра цены, подчеркнул ответчик.

В своем решении арбитраж указал на статью 710 ГК РФ. Согласно ей если фактические расходы подрядчика оказались меньше учтенных в цене работы, подрядчик сохраняет право на оплату по договорной цене, если только заказчик не докажет, что экономия повлияла на качество работ. Но в данном случае качество работ не было оспорено. Учел арбитраж и тот факт, что согласование замены материала было проведено с согласия заказчика. Последний письменно разрешил использовать одну доску вместо другой именно без изменения цены за квадратный метр. Несоответствие стоимости материалов смете не является скрытым недостатком, указал суд, подчеркнув, что заказчик мог и должен был проверить это при приемке.

Суд также указал, что достоверность сметной стоимости была подтверждена «Орелгосэкспертизой», а сам по себе акт проверки КСП не создает обязательств для подрядчика и не может служить безусловным доказательством неосновательного обогащения. В итоге арбитраж полностью отказал администрации Малоархангельского района в удовлетворении исковых требований. Денежные средства, полученные подрядчиком, не признаны неосновательным обогащением, но решение еще может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИА “Орелград”